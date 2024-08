Desvendando a Viúva Negra: A História de uma Líder do PCC Adelice Aparecida Queiroz Honorato, conhecida como Viúva Negra, de 38 anos, era uma líder do PCC (Primeiro Comando da Capital) no... ND Mais|Do R7 24/08/2024 - 00h01 (Atualizado em 24/08/2024 - 00h01 ) ‌



Adelice Aparecida Queiroz Honorato, conhecida como Viúva Negra, de 38 anos, era uma líder do PCC (Primeiro Comando da Capital) no Mato Grosso do Sul. Investigações apontam que, após comandar um “tribunal do crime”, com uma execução brutal, Adelice fugiu para São Paulo.

