Desvendando os Candidatos: O Que o Podcast Voto+ Revela O quinto episódio do podcast Voto+ debate a desenvoltura dos candidatos a prefeito que estão sendo sabatinados nos programas Balanço... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 14h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h31 )



O quinto episódio do podcast Voto+ debate a desenvoltura dos candidatos a prefeito que estão sendo sabatinados nos programas Balanço Geral pelo Estado. O que trouxeram de propostas? Como se saíram diante de algumas “saias justas”? Maga Stopassoli, comentarista do Grupo ND, comentou sobre o cenário político no Sul do Estado e Paulo Cesar, jornalista NDTV, deu sua percepção sobre as entrevistas de Florianópolis.

