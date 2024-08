Desvendando os Desafios do Figueirense na Série C Detalhes nem tão pequenos fizeram o torcedor do Figueirense iniciar a semana com o gosto amargo da Série C na boca. Cair o time não... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 10h44 (Atualizado em 20/08/2024 - 10h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Detalhes nem tão pequenos fizeram o torcedor do Figueirense iniciar a semana com o gosto amargo da Série C na boca. Cair o time não vai, mas permanecer pelo quinto ano consecutivo na Terceira Divisão do futebol nacional é uma realidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Figueirense: 4 motivos para mais uma temporada ruim no Brasileiro Série C

• Médico da Grande Florianópolis que cobrava por cirurgias do SUS pode pagar 20 anos depois

• Revitalização da rua Bocaiúva em Florianópolis pode se tornar um modelo para o país