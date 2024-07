Detentos de Araranguá se unem para ajudar vítimas do RS Por meio do projeto “Aprender Solidário”, os internos do presídio regional de Araranguá, no Sul de Santa Catarina, devem produzir... ND Mais|Do R7 23/07/2024 - 09h44 (Atualizado em 23/07/2024 - 09h44 ) ‌



Por meio do projeto “Aprender Solidário”, os internos do presídio regional de Araranguá, no Sul de Santa Catarina, devem produzir móveis para as vítimas das recentes inundações no Rio Grande do Sul. A ideia foi motivada pela visita da juíza, Lívia Borges Zwetsch Beck, corregedora e titular da 2ª Vara Criminal da cidade.

