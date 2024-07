ND Mais |Do R7

Detran em Joinville: Novo endereço e mudanças previstas A sede do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de Joinville, no Norte do Estado, está de mudança e irá para um novo endereço...

‌



A+

A-

A sede do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de Joinville, no Norte do Estado, está de mudança e irá para um novo endereço a partir do fim de agosto. A informação foi confirmada pelo presidente do órgão, Kennedy Nunes, durante entrevista à NDFM na manhã desta terça-feira (16).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Sede do Detran em Joinville mudará de endereço; confira novo local e as mudanças previstas

• Homens tentam roubar fiação e provocam acidente com guarda municipal em Florianópolis

• Acidente entre ônibus e caminhão complica trânsito na BR-101 em Joinville