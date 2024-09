Dia de JEC Futsal em dose dupla no Campeonato Catarinense Em dose dupla, JEC Futsal joga no Sul do Estado pelo Campeonato Catarinense e Sub-20 joga no Paraná a última rodada da primeira fase... ND Mais|Do R7 12/09/2024 - 14h02 (Atualizado em 12/09/2024 - 14h02 ) ‌



É dia de JEC Futsal em dose dupla. Nesta quinta-feira (12), o Tricolor entra em quadra pelo Campeonato Catarinense, no Sul do Estado. Com a pausa na Liga Nacional para a Copa do Mundo, o JEC fará quatro jogos pelo Estadual, começando às 20h desta quinta-feira, contra o Criciúma.

