Dia Nacional do Doador de Sangue: Hemosc alerta para baixa em estoques sanguíneos

Hemosc alerta para baixa em estoques sanguíneos

Nesta segunda-feira (25) é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue para incentivar as doações regulares. No Hemosc (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina), os estoques de dois tipos sanguíneos estão em estado de alerta. Saiba como doar e quem pode fazer as doações.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como você pode ajudar e fazer a diferença!

