Dias agradáveis à vista! Tempo firme volta a predominar em SC nesta semana Dias agradáveis à vista! Tempo firme volta a predominar em SC nesta semana ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 09h30 (Atualizado em 13/11/2024 - 09h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Clima em Santa Catarina

A partir desta quarta-feira (13), o tempo firme deve retornar à maior parte de Santa Catarina, influenciado pela presença de uma região de alta pressão atmosférica. No amanhecer, a formação de nevoeiros pode ocorrer em áreas da Serra e dos Planaltos. Ao longo do dia, o sol predomina no Grande Oeste e no Planalto Sul, garantindo um tempo seco e estável.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das previsões do tempo!

Leia Mais em ND Mais:

Joinville lança sistema para consultar dias e horários da coleta domiciliar e seletiva

Operação Esculápio: PF investiga lavagem de dinheiro na área da saúde em SC

Deputados de Santa Catarina avaliam montar cadastro estadual de condenados por matar policiais