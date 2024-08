Dieguinho Brilha em Retorno Triunfante ao JEC Futsal A reestreia do ídolo Dieguinho com a camisa do JEC Futsal não poderia ter sido melhor. O agora camisa 23 voltou a vestir a camisa... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 13h31 (Atualizado em 26/08/2024 - 13h31 ) ‌



A reestreia do ídolo Dieguinho com a camisa do JEC Futsal não poderia ter sido melhor. O agora camisa 23 voltou a vestir a camisa tricolor no maior clássico do futsal brasileiro e com vitória em um Centreventos Cau Hansen lotado.

