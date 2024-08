Direitos dos Passageiros: Procon em Ação no Aeroporto de Florianópolis O Procon de Florianópolis está realizando uma operação de fiscalização e orientação no Aeroporto de Florianópolis nesta segunda-feira... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 21h26 (Atualizado em 12/08/2024 - 21h26 ) ‌



O Procon de Florianópolis está realizando uma operação de fiscalização e orientação no Aeroporto de Florianópolis nesta segunda-feira (12). A ação ocorre após o fechamento temporário do local devido aos problemas técnicos com uma aeronave na pista de pouso.

