Diretor do SC Saúde é exonerado após aprovar cirurgias na própria clínica Diretor do SC Saúde é exonerado após aprovar cirurgias na própria clínica ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 19h50 (Atualizado em 12/11/2024 - 19h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Levy Rau Exonerado

O diretor do SC Saúde, Levy Hermes Rau, foi exonerado do cargo na segunda-feira (11). A medida ocorre em meio à suspeita de irregularidades em procedimentos custeados pelo plano de saúde, que atende funcionários de carreira do governo catarinense. Além dele, Leandro José João, coordenador geral da instituição, também foi removido da função.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as exonerações e as suspeitas de irregularidades.

Leia Mais em ND Mais:

Campeonato Brasileiro terá 10 meses e Estaduais começam mais cedo em 2025; veja o calendário

Acusados de matar empresário a tiros dentro de escritório enfrentam júri em SC

Importante avenida em Balneário Camboriú fica interditada durante obras; saiba quando