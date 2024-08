Diretora catarinense celebra conclusão das filmagens de 'Virtuosas' "VIRTUOSAS" é o primeiro longa-metragem dirigido pela catarinense Cíntia Domit Bittar e produzido pela Novelo Filmes. Obra foi rodada... ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 18h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 18h11 ) ‌



E quem está faceira e com toda a razão é a diretora catarinense Cíntia Domit Bittar, junto com toda a equipe da produtora Novelo Filmes, de Floripa. As filmagens de “VIRTUOSAS”, seu primeiro longa-metragem como diretora, estão concluídas e o filme tem previsão de estreia para 2025.

