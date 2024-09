Dirty Grills se preparam para brilhar no Rock In Rio O duo roqueiro Dirty Grills embarca para o Rio de Janeiro onde se apresentará domingo no Espaço Rock In Rio Primeira Classe Feat. Tagima... ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 20h21 (Atualizado em 09/09/2024 - 20h21 ) ‌



As garotas do duo Dirty Grills, de Floripa, estão faceiras que só com a confirmação do convite para o Rock In Rio, que abre neste final de semana no Rio de Janeiro. Jéssica Gonçalves e Mari Maciel anunciaram a boa nova no Instagram da banda nesta segunda-feira.

