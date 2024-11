Disfarçados de policiais federais, ladrões fazem reféns e assaltam mansão de Família Maluf Disfarçados de policiais federais, ladrões fazem reféns e assaltam mansão de Família Maluf ND Mais|Do R7 23/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 23/11/2024 - 00h48 ) twitter

A mansão que pertence à Família Maluf, do ex-governador de São Paulo Paulo Maluf, foi assaltada nesta sexta-feira (22) por homens que entraram no local disfarçados de policiais federais. Segundo informações preliminares, eram pelo menos três homens que estavam armados e que, na ação, levaram joias e carros de luxo. O imóvel fica localizado no Morumbi, bairro nobre da capital paulista.

