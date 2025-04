Disfarce com café falha e trio é preso com 40 kg de maconha em SC Trio tentou disfarce com café em malas recheadas com tabletes de maconha; flagrante aconteceu na SC-480 em Chapecó, no Oeste

08/04/2025

