Divertidos e Travessos: Saguis Invadem Supermercado em Joinville Diversos saguis foram flagrados em um supermercado de Joinville, no Norte catarinense, no último sábado (3). Em registros feitos por... ND Mais|Do R7 06/08/2024 - 00h16 (Atualizado em 06/08/2024 - 00h16 ) ‌



Diversos saguis foram flagrados em um supermercado de Joinville, no Norte catarinense, no último sábado (3). Em registros feitos por clientes, é possível ver o animais passeando pelas prateleiras do estabelecimento e “furtando” alguns alimentos, como bolachas.

