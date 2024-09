Documentário e clipe gratuitos no CineSonora Mais uma sessão da mostra CineSonora que exibirá o documentário "As Faces do Mao", nesta quarta, a partir das 19h30, no Cinema do CIC... ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 14h02 (Atualizado em 10/09/2024 - 14h02 ) ‌



Já aviso de véspera: tem sessão do cineclube CineSonora nesta quarta e será puro som e fúria. A décima-primeira edição do projeto leva para a tela do Cinema do CIC o documentário “As Faces do Mao”, que retrata a vida e trajetória do professor, ativista, sindicalista, músico e voz icônica da banda punk paulista Garotos Podres, José Rodrigues Mao Júnior.

