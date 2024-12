Doença desconhecida causa a morte de 143 pessoas na República do Congo Doença desconhecida causa a morte de 143 pessoas na República do Congo ND Mais|Do R7 03/12/2024 - 20h09 (Atualizado em 03/12/2024 - 20h09 ) twitter

Doença desconhecida na República do Congo

Uma doença, sem precedentes, causou a morte de 143 pessoas na República Democrática do Congo, durante o mês de novembro. As pessoas infectadas tinham sintomas similares aos da gripe, como febre alta e fortes dores de cabeça. A falta de tratamento para a doença desconhecida fez com que a maioria dos pacientes morressem em casa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre essa situação alarmante.

