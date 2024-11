Dois homens são presos em Florianópolis por vender drogas em plataformas digitais Dois homens são presos em Florianópolis por vender drogas em plataformas digitais ND Mais|Do R7 23/11/2024 - 05h07 (Atualizado em 23/11/2024 - 05h07 ) twitter

Polícia Civil Lagoa da Conceição

Dois homens, suspeitos de utilizar plataformas digitais para o tráfico de drogas, foram presos pela Polícia Civil de SC. A operação da DECOD (Delegacia de Combate às Drogas) de Florianópolis ocorreu no bairro Lagoa da Conceição durante a tarde desta sexta-feira (22).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a investigação e as prisões.

