Domingo cultural em Florianópolis: diversão nas ruas e palcos A agenda cultural para o domingo em Florianópolis está "de boas": tem encontro de blocos no Centro Leste, concurso de bandas na Célula... ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 18/10/2024 - 16h09 ) twitter

Tem barulho no Centro Leste, teatro infantil no palco do Teatro Ademir Rosa, hip hop na “Trinda” e rock autoral na Célula. É o domingo aí te convidando para curtir essa agenda cultural. Sirva-se!

