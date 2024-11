Domingos Musicais celebra bicentenário da imigração alemã com apresentações natalinas em SC Domingos Musicais celebra bicentenário da imigração alemã com apresentações natalinas em SC ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 29/11/2024 - 09h29 ) twitter

Domingos Musicais

No próximo dia 1º de dezembro, o tradicional Domingos Musicais promete encantar o público com uma programação especial de Natal. O evento, que celebrará o bicentenário da imigração alemã no Brasil, será realizado no Cemitério do Imigrante, a partir das 10h30, com entrada gratuita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

