Draga que irá aprofundar canal de praia começa a operar em SC
ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 09h31

Draga Galileu Galilei em operação

Nomeada em homenagem ao “pai da astronomia observacional”, a draga Galileu Galilei é a responsável pela super obra que iniciou nessa segunda-feira (4), em São Francisco do Sul. O equipamento belgo é famoso pela obra de alargamento da praia Central de Balneário Camboriú, em 2021.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa importante obra no Litoral Norte catarinense!

