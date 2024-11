Drible jurídico Drible jurídico ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 17h30 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h30 ) twitter

A Copape, que segundo o Instituto Combustível Legal seria o braço do PCC no setor de combustíveis, tenta enganar o TRF-1. Depois de a ANP interditar suas atividades, a Copape ajuizou numerosas ações e perdeu todas. Agora tenta, através de um fundo de investimento chamado Location, nova ação que consiga enganar a distribuição do processo que deveria ser encaminhado para os magistrados que julgaram as ações anteriores. Anexam no processo uma certidão do MP Estadual informando que a empresa não é investigada, mas omitem que os sócios foram denunciados pelo supostos crimes praticados na gestão da empresa.

