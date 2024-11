Duas casas são demolidas no Centro de Itajaí para conclusão de obra em binário da cidade Duas casas são demolidas no Centro de Itajaí para conclusão de obra em binário da cidade ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 19h10 (Atualizado em 11/11/2024 - 19h10 ) twitter

Casas demolidas em Itajaí

Duas casas no Centro de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, estão sendo demolidas para a conclusão do binário da rua Juvenal Garcia. As máquinas chegaram na avenida Marcos Konder na manhã desta segunda-feira (11) e iniciaram o processo por volta das 9h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

