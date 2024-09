Duelo decisivo na Ressacada: Avaí enfrenta o Sport em busca de vitória Avaí encara o Sport no Estádio da Ressacada e busca seguir colado no G-4 da Série B; técnico Enderson Moreira terá desfalques importantes... ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 22h50 (Atualizado em 06/09/2024 - 22h50 ) ‌



O Avaí busca manter a boa fase no returno da Série B, neste sábado as 19h diante do Sport na Ressacada. Líder da segunda metade do campeonato, a equipe comandada por Enderson Moreira necessita melhorar o desempenho atuando sob seus domínios, onde atualmente é apenas o 13º melhor mandante da competição.

