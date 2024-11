Duelo decisivo: Novorizontino e Avaí se enfrentam em busca de redenção Avaí amarga sequência negativa de quatro jogos sem vencer na Série B; também em momento de oscilação, Novorizontino busca seguir na... ND Mais|Do R7 22/10/2024 - 11h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 11h29 ) twitter

Com a cabeça e o planejamento já em 2025, o Avaí entra em campo nesta terça-feira às 21h30 diante do Novorizontino no estádio Jorge Ismael De Biasi. Após a derrota para o Amazonas, o Leão da Ilha praticamente zerou suas chances de acesso e deve utilizar as últimas seis rodadas da competição como testes para o próximo ano.

