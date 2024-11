Dupla é detida por golpe de consórcio em Florianópolis Segundo as investigações, vítimas acreditavam que os investimentos seriam destinados para a compra de imóveis ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 17h29 (Atualizado em 16/10/2024 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas pessoas foram presas, na manhã desta quarta-feira (16), envolvidas no golpe do falso consórcio, que lesou diversas pessoas em Florianópolis. Segundo as investigações da Polícia Civil de Santa Catarina, as vítimas foram induzidas ao erro e tiveram prejuízos de alto valor financeiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Golpe do falso consórcio: dupla é presa por causar prejuízos de R$ 170 mil em Florianópolis

• 5 jogadores da seleção brasileira que terminam a Data Fifa em alta

• 1º Curta Fest: festival de curtas-metragens começa nesta semana em Joinville



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.