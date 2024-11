Dupla é presa após suspeita de atear fogo em duas casas em SC e revelam motivação Dupla é presa após suspeita de atear fogo em duas casas em SC e revelam motivação ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 13h09 (Atualizado em 25/11/2024 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio em Abelardo Luz

Duas casas foram destruídas em um incêndio no bairro Aparecida, em Abelardo Luz, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Dois homens foram presos por suspeita de atear fogo no local, manhã deste domingo (24).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Quando é pago o 13º salário? Veja os prazos e regras para 2024

Engavetamento na Beira-Mar Norte bloqueia pista e deixa o trânsito lento em Florianópolis

‘Coberta de sangue’: mulher agride companheira com pedra no Sul de SC