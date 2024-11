Durante discussão, homem ameaça esposa com faca e acaba preso em SC Durante discussão, homem ameaça esposa com faca e acaba preso em SC ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem ilustrativa

Um homem de 46 anos ameaçou a própria esposa com uma faca durante uma discussão e acabou preso. O caso foi atendido pela PM (Polícia Militar) na noite de segunda-feira (18), no município de Ipumirim, no Oeste de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o caso.

Leia Mais em ND Mais:

Líderes do G20 aprovam taxação dos super-ricos

VÍDEO: Ônibus invadido gera pânico entre crianças em Balneário Camboriú; veja o que se sabe

Bombeiros resgatam corpo boiando na Beira-Mar Norte, em Florianópolis