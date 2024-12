E-CAT: Nova Certidão de Acervo Técnico pode ser emitida de forma instantânea via Creanet E-CAT: Nova Certidão de Acervo Técnico pode ser emitida de forma instantânea via Creanet ND Mais|Do R7 03/12/2024 - 19h48 (Atualizado em 03/12/2024 - 19h48 ) twitter

E-CAT: Nova Certidão de Acervo Técnico pode ser emitida de forma instantânea via Creanet

O Crea-SC disponibiliza no Creanet a e-CAT – Certidão de Acervo Técnico Técnico Eletrônica e gratuita, que agilizará o registro da ART- Anotação de Responsabilidade Técnica no acervo do profissional, simplificando seu processo de comprovação. O serviço é pioneiro no Brasil dentro do sistema Confea/Crea e a solicitação é realizada de forma rápida e segura, inteiramente online, com disponibilidade de acesso via gov.br. Acompanhe acima o passo a passo e verifique abaixo os critérios para emissão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a e-CAT!

