É crítico o estado de saúde do colunista social Murilo Carvalho
03/12/2024 - 20h48

Murilo Carvalho

Continua em estado grave, na UTI do Hospital São José, em Criciúma, o colunista social, Murilo Carvalho, o Dezinho, após passar por um procedimento cirúrgico, na última semana. Figura das mais conhecidas do high society do sul catarinense, por anos escreveu uma das colunas sociais endereçadas a “gran finagem” de Criciúma.

