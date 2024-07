Éder: O Novo Comandante do Futebol do Criciúma O jogador Éder e o executivo de futebol, Juliano Camargo, devem ser anunciados, nos próximos dias, como os homens do futebol do Criciúma... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 23h03 (Atualizado em 29/07/2024 - 23h03 ) ‌



O jogador Éder e o executivo de futebol, Juliano Camargo, devem ser anunciados, nos próximos dias, como os homens do futebol do Criciúma. Até o momento, o presidente do Tigre, Vilmar Guedes, vem mantendo sigilo sobre esses convites.

