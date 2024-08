Edilson Massocco é o Candidato do PL à Prefeitura de Concórdia! O PL (Partido Liberal) confirmou na segunda-feira (5), durante convenção partidária, o nome de Edilson Massocco como candidato da... ND Mais|Do R7 06/08/2024 - 18h16 (Atualizado em 06/08/2024 - 18h16 ) ‌



O PL (Partido Liberal) confirmou na segunda-feira (5), durante convenção partidária, o nome de Edilson Massocco como candidato da legenda à Prefeitura de Concórdia, no Alto Uruguai catarinense. A oficialização ocorreu no Centro Comunitário do Bairro das Nações. O partido tem até 15 de agosto para enviar os dados à Justiça Eleitoral.

