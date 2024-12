Editais de fachada: como contratos públicos facilitaram esquemas de corrupção em Florianópolis Esquema revelado pela polícia civil na terça-feira (3) resultou na prisão de um pastor e de um ex-secretário municipal da capital catarinense... ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 21h48 (Atualizado em 05/12/2024 - 21h48 ) twitter

O esquema de corrupção, revelado pela operação “Pecados Capitais”, desencadeada pela Polícia Civil de Santa Catarina na terça-feira (3), usou editais públicos e favoreceu entidades para desviar verbas públicas, que seriam destinadas à assistência social em Florianópolis. O entendimento consta no inquérito policial que detalha a ofensiva, ao qual a reportagem do ND Mais teve acesso.

Saiba mais sobre os detalhes dessa investigação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

