Eduardo Prado é homenageado pela Polícia Militar em cerimônia especial O apresentador do BG Oeste, Eduardo Prado, recebeu uma medalha de honra ao mérito da Polícia Militar de Santa Catarina durante a celebração... ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 20h08 (Atualizado em 21/10/2024 - 20h08 ) twitter

O apresentador do Balanço Geral Oeste, Eduardo Prado, foi homenageado com uma medalha de honra ao mérito da Polícia Militar de Santa Catarina. A honraria militar fez parte das celebrações dos 63 anos da fundação do segundo Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, localizado em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, no último domingo (20).

