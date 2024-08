Eleição Sem Concorrência: 214 Cidades com Candidatos Únicos As eleições deste ano serão “mamão com açúcar” em 214 municípios do País. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Municípios... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 18h51 (Atualizado em 22/08/2024 - 18h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As eleições deste ano serão “mamão com açúcar” em 214 municípios do País. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) apontou que nestas cidades há registro de apenas um candidato à prefeitura – sendo 72% deles à reeleição.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Veja a íntegra da entrevista de Luiz Claudio Gubert, candidato a prefeito de Joinville, à NDTV

• Horror em Porto Belo: menina de 5 anos é vítima de estupro e suspeito é agredido

• BR-376: motorista escapa de tragédia com manobra impressionante; VÍDEO