Eleições 2024 em Chapecó: saiba as datas das convenções para prefeito A disputa eleitoral em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, começa a definir o nome dos candidatos para as eleições de 6 de outubro... ND Mais|Do R7 20/07/2024 - 09h03 (Atualizado em 20/07/2024 - 09h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A disputa eleitoral em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, começa a definir o nome dos candidatos para as eleições de 6 de outubro. A partir de 20 de julho, inicia o prazo das convenções para os partidos aprovarem as chapas para prefeito, vice-prefeito e vereador. O período encerra em 5 de agosto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘Amizade para vida’: amigas enfrentam juntas a luta contra o câncer em SC

• Eleições 2024: veja as datas das convenções para prefeito nas principais cidades de SC

• Eleições 2024 em Criciúma: veja as datas das convenções para prefeito