Eleições nos EUA: Homem tenta invadir Capitólio com tocha e sinalizador, mas acaba preso
ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 05h08 (Atualizado em 06/11/2024 - 05h08 )

Capitólio

Nesta terça-feira (5), dia em que os eleitores estadunidenses vão às urnas para escolher seu próximo presidente, um homem tentou entrar no Capitólio, sede do legislativo dos Estados Unidos, na capital Washington, com uma tocha, um sinalizador e um recipiente que continha uma substância com cheiro forte, supostamente combustível. Ele foi preso na entrada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente alarmante.

