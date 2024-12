Em 2 horas, Vivapark Porto Belo vende R$ 95 milhões em terrenos Expansão do Vivapark Porto Belo foi anunciada em novembro e já bateu novo recorde em vendas ND Mais|Do R7 07/12/2024 - 22h48 (Atualizado em 07/12/2024 - 22h48 ) twitter

Em apenas duas horas, o evento de lançamento comercial da nova expansão do bairro planejado Vivapark Porto Belo ultrapassou os R$ 95 milhões em vendas. Com metragens de 360 a 607m², os lotes foram disponibilizados ao mercado às 9h do último sábado (30). Às 11h, a comercialização foi encerrada.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa impressionante venda e a nova expansão do Vivapark Porto Belo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

