Em clima de despedida, Avaí vira diante do Botafogo-SP e soma mais três pontos na Série B

Avaí vence Botafogo-SP

O Avaí venceu o Botafogo-SP na noite desta segunda-feira por 3 a 1 de virada e garantiu mais três pontos na Série B. Apesar de ter saído atrás no placar ainda no primeiro tempo, o Leão demonstrou poder de reação e não só virou, como ainda complementou a vitória com gol de Maurício Garcez no último lance da partida.

