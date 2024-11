Em Florianópolis, Delas Summit destaca o protagonismo do empreendedorismo feminino Em Florianópolis, Delas Summit destaca o protagonismo do empreendedorismo feminino ND Mais|Do R7 22/11/2024 - 10h29 (Atualizado em 22/11/2024 - 10h29 ) twitter

Delas Summit em Florianópolis

Florianópolis sedia pela primeira vez o Delas Summit, considerado o maior evento de empreendedorismo feminino do Sul do Brasil. Organizado pelo Programa Sebrae Delas Mulher de Negócios, do Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a segunda edição do evento começou na última quinta-feira (21) e segue até esta sexta (22) no CentroSul.

