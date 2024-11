Em Florianópolis, Dia de Finados levou milhares de visitantes a um dos maiores cemitérios de SC Em Florianópolis, Dia de Finados levou milhares de visitantes a um dos maiores cemitérios de SC ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 04/11/2024 - 00h48 ) twitter

Dia de Finados em Florianópolis

O céu nublado, entremeado com pancadas de chuva, e o calor marcaram o sábado de Dia de Finados, com milhares de pessoas dirigindo-se aos cemitérios para lembrar e homenagear seus entes queridos. Em um dos maiores de Santa Catarina, o Cemitério Municipal São Francisco de Assis, em Florianópolis, a movimentação foi intensa desde as primeiras horas do dia, no bairro Itacorubi.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este importante dia de homenagens.

