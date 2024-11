Em imagens, exposição resgata história da imigração alemã em Santa Catarina Em imagens, exposição resgata história da imigração alemã em Santa Catarina ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 19/11/2024 - 11h30 ) twitter

Exposição Imigração Alemã

A capital catarinense é a primeira cidade a receber a exposição fotográfica que celebra o bicentenário da imigração alemã no Brasil, numa das entregas do projeto multiplataforma do Grupo ND que destaca a cultura e o legado dos alemães no país e em Santa Catarina. A abertura aconteceu na última segunda-feira (18), no piso térreo do Beiramar Shopping, onde os 10 painéis informativos, com frente e verso, ficarão expostos até o dia 28 deste mês.

