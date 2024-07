Em jogo com dois pênaltis e polêmica, Criciúma é derrotado pelo Flamengo em Brasília O Criciúma foi derrotado pelo Flamengo na tarde deste sábado (20), pelo placar de 2 a 1. Com um roteiro semelhante ao da última partida... ND Mais|Do R7 20/07/2024 - 22h33 (Atualizado em 20/07/2024 - 22h33 ) ‌



O Criciúma foi derrotado pelo Flamengo na tarde deste sábado (20), pelo placar de 2 a 1. Com um roteiro semelhante ao da última partida diante do Corinthians, o Tigre acumula agora quatro jogos sem vitórias. Partida teve polêmica no gol da virada marcado por Gabriel Barbosa.

