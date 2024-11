Embarcação holandesa retorna a Itajaí para dragagem do canal de acesso portuário Embarcação holandesa retorna a Itajaí para dragagem do canal de acesso portuário ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 22h08 (Atualizado em 26/11/2024 - 22h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Draga holandesa Utrecht em Itajaí

A draga autotransportadora holandesa Utrecht, do tipo Hopper, retornou a Itajaí no domingo (24) para dar início a uma nova fase de dragagem de manutenção do canal de acesso portuário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa importante operação!

Leia Mais em ND Mais:

Observatório para o Enfrentamento ao Racismo é lançado em SC; casos dobraram em 2023

Topázio Neto deve ter dois vereadores no secretariado do novo mandato

Lobo-marinho escolhe praia de Bombinhas para ‘tirar um cochilo’