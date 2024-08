Emergência Aérea: Deputada Caroline De Toni Enfrenta Problemas no Voo O avião que levava a deputada federal Caroline De Toni precisou fazer um pouso de emergência em Palmas, no Paraná, neste domingo (... ND Mais|Do R7 05/08/2024 - 22h56 (Atualizado em 05/08/2024 - 22h56 ) ‌



O avião que levava a deputada federal Caroline De Toni precisou fazer um pouso de emergência em Palmas, no Paraná, neste domingo (4). A aeronave apresentou falha no motor quando estava a caminho de Joinville, no Norte de Santa Catarina, onde a deputada participaria de uma convenção do PL (Partido Liberal).

