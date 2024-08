Emergência em Campo: Jogador Uruguaio Sofre com Arritmia Cardíaca O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional do Uruguai, passou mal durante a partida de futebol contra o São Paulo, que ocorreu na noite... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 20h01 (Atualizado em 23/08/2024 - 20h01 ) ‌



O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional do Uruguai, passou mal durante a partida de futebol contra o São Paulo, que ocorreu na noite de quinta-feira (22), no estádio do Morumbi, em São Paulo. Juan foi socorrido e levado ao hospital com quadro de arritmia cardíaca.

