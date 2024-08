Emergência no Céu: Pouso Forçado Interdita Viracopos Um avião precisou fazer um pouso de emergência e estourou o pneu na tarde desta segunda-feira (12). O incidente aconteceu no Aeroporto... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 21h46 (Atualizado em 12/08/2024 - 21h46 ) ‌



Um avião precisou fazer um pouso de emergência e estourou o pneu na tarde desta segunda-feira (12). O incidente aconteceu no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. A pista do aeroporto foi interdita e a aeronave permanece no local.

