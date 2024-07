Emoção à Vista: Pai de Endrick se Desmancha em Lágrimas na Apresentação do Filho no Real Madrid Endrick foi apresentado no Real Madrid neste sábado (27) com direito a estádio cheio. Douglas Sousa, pai do jogador de 18 anos, parecia... ND Mais|Do R7 27/07/2024 - 14h13 (Atualizado em 27/07/2024 - 14h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Endrick foi apresentado no Real Madrid neste sábado (27) com direito a estádio cheio. Douglas Sousa, pai do jogador de 18 anos, parecia não acreditar no que via diante de seus olhos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Pai de Endrick chora ao ver filho apresentado no Real Madrid com estádio cheio

• Colisão frontal mata ambos motoristas no Oeste de SC; criança de 5 anos está em estado grave

• Torcida alvinegra perdeu a fé na classificação do Figueirense