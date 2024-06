ND Mais |Do R7

Emoção e despedida: o adeus dos ídolos Wilson e Fernandes A tarde fria, porém ensolarada deste sábado (29) foi marcada por um grande evento no estádio Orlando Scarpelli. A partida de despedida...

A tarde fria, porém ensolarada deste sábado (29) foi marcada por um grande evento no estádio Orlando Scarpelli. A partida de despedida dos ídolos Wilson e Fernandes pelo Figueirense contou com cerca de três mil presentes e foi marcada por diversas emoções entre os torcedores no estádio.

